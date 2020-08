Cum și-a declarat R. Moldova independența în 5 pași

19:50

Timp de 12 episoade, Adriana Boroș și Maxim Moșnoi au vorbit despre cum să fii un tată mai bun. În ultimul filmuleț din această serie, vorbim despre viața cu un singur părinte. Iată care sunt cele mai importante idei din acest material: În momentul în care ești părinte singur, indiferent dacă ești tată sau mamă, […] The post „Copilul trebuie să poată să-și exprime durerea”/Viața de părinte singur appeared first on Moldova.org.