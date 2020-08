A decis să lanseze o afacere cu ciuperci, însă nu poate găsi compost pe piața autohtonă

18:00

”Pentru a atinge performanțe există o regulă de aur, toate subvențiile trebuie reinvestite” susține Maria Acbaș, administratoare unei fabrici de producere a lactatelor, care a înființat recent una dintre cele mai mari ferme cu bovine de prăsilă din sudul țării. Lipsa unei cantități suficiente de lapte de vacă calitativ pe piață a motivat-o pe Maria […] The post A înființat una dintre cele mai mari ferme cu bovine de prăsilă. Maria Acbaș: toate subvențiile trebuie reinvestite first appeared on Agrobiznes.