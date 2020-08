Ne putem aștepta la creșterea prețului la pîine

Recolta redusă de cereale din acest an, determinată de secetă, a făcut ca prețul grîului, potrivit reprezentanților MADRM, să varieze între 3,50- 3,80 lei per kilogram, în funcție de regiune, transmite agrobiznes. Astfel, recoltei proastă a determinat creșterea prețului grîului în acest an cu 1,2- 1,5 lei, comparativ cu anul 2019, susține Vasile Șarban, Șef Direcție Politici de producție ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews