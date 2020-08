Dodon: „Motorină din Rusia pentru fermierii afectați de secetă”. Cât și când?

15:50

Crăparea roșiilor la maturitate este o problemă întâlnită, atât la culturile din câmp, cât și la cele din solar, iar cauzele care duc la apariția acestui fenomen sunt următoarele: * Irigarea fluctuantă – perioade de uscăciune alternate cu udare în exces. În această situație planta capătă putere de creștere mai mare ceea ce depășește capacitatea […]