„Moldova, Ucraina, Georgia: Țări independente sau cioburi de URSS?” – o dezbatere-trialog la Radio Europa Liberă

14:00

Cu susținerea Germaniei, mai multe localități din Republica Moldova vor fi conectate la sistemul de aprovizionare cu apă. În acest sens, membrii cabinetului de miniștrii au aprobat inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii dintre guvernul Republicii Moldova și guvernul Germaniei privind cooperarea financiară . Potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța, înțelegerea reprezintă un tratat bilateral și are […] The post Guvernul Germaniei va oferi 10 milioane de euro Republicii Moldova pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale appeared first on NewsMaker.