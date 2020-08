EXCLUSIV: Cristian ROSU, ASF: Piata asigurarilor a depasit 6 miliarde de lei in prima jumatate a anului

15:15

Fuziunile si achizitiile (M&A - Mergers & Acquisitions) care au fost inregistrate in industria globala de asigurari, in prima jumatate a anului in curs, a crescut, insa estimarile arata ca, in a doua jumatate a anului, procesele M&A vor scadea, arata The Actuary, care citeaza un raport realizat de Clyde & Co, potrivit caruia, in prima jumatate a anului, au fost inregistrate 201 M&A, comparativ cu cele 197 din aceeasi perioada a anului anterior.