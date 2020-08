Luna august cu călătorii prin Moldova sau cum să petreci ultimele zile de vară pe o notă pozitivă

13:00

Conducta cu o lungime de 120 de kilometri urmează să asigure transportul gazelor în volum de 1.5 miliarde de metri cubi per an, iar după finalizarea, în anul 2021, a conductei de circa 165 de kilometri pe tronsonul Onești-Gherăești-Lețcani și a două stații de comprimare la Onești și Gherăești, capacitatea de transport a acesteia va crește până la 2.2 miliarde metri cubi per an.