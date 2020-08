Maia Sandu: În Moldova nu există o persoană notorie și apolitică, care ar putea obține voturile cetățenilor la prezidențiale

12:30

Președintele Igor Dodon a promovat în 3,5 ani de mandat mai multe inițiative sociale care sunt o premieră pentru Republica Moldova. La inițiativa șefului statului, pensiile vor fi majorate de două ori pe an, pensionarii vor primi de două ori în an un suport financiar de 700 de lei, iar pensia soțului decedat va reveni soțului supraviețuitor.„Eu consider că este o inițiativă revoluționară pentru Republica Moldova, pentru că noi toată viața muncim, plătim impozite, acumulăm bani pe contul nostru de pensii, pentru ca atunci când ieșim la pensie să primim această pensie și omul cu regret pleacă din viață, dar banii sunt ai lui, el i-a muncit toată viața. De aceea am venit cu inițiativa ca cel puțin cinci ani după deces, după ieșirea la pensie, al doilea membru al familiei să poată primi acești bani. Este clar că ar fi bine să fie 10,15 ani, dar prima etapă este de cinci ani”, a declarat președintele.De asemenea, la inițiativa lui Igor Dodon, a fost adoptată legea prin care pensiile vor fi indexate de două ori pe an: la 1 aprilie și 1 octombrie.„Anul 2020 este primul an din istoria modernă a Republicii Moldova, când pensiile vor fi indexate nu doar la 1 aprilie, dar și la 1 octombrie. Cred că această inițiativă va rămâne în istorie ca legea promovată de Dodon", a spus președintele.Igor Dodon a venit și cu inițiativa, care a fost susținută de Parlament, de a aloca de două ori în an un suport unic material pensionarilor, în mărime de 700 de lei. Astfel, în ianuarie, pensionarii care aveau pensia mai mică de două mii de lei au primit câte 700 de lei. Este vorba despre 590 de mii de persoane. La 1 octombrie, în jur de 670 de mii de pensionari cu o pensie de până la 3000 de lei, de asemenea, vor primi câte 700 de lei.