LIVE: Eveniment festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova

12:50

Guvernul a examinat proiectul pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul Dan Perciune. Parlamentarul propune facilitarea procesului de depunere a cererii pentru acordarea drepturilor la pensie prin utilizarea semnăturii electronice, transmite IPN. Ministrul sănătății, muncii și protecție sociale, Viorica Dumbrăveanu,... The post Semnătura electronică la depunerea cererii pentru pensie ar implica cheltuieli suplimentare, ministru appeared first on Portal de știri.