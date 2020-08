De la ambasadorul SUA și al României, până la președintele Rusiei. Cum au felicitat reprezentanții altor țări Republica Moldova, de ziua națională

11:50

Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare a fost prelungit până la 30 septembrie. Proiectul a fost aprobat de către executiv, în cadrul ședinței din 26 august. Acesta a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor. Proiectul de decizie nu implică alocarea resurselor financiare suplimentare, iar […]