Agricultorii din Moldova în pas cu ultimele tehnologii de recoltare a merelor

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a dat startul procesării primelor dosare depuse de fermieri pentru alocarea celor 1500 de lei per hectar, pentru cei care au avut de suferit de pe urma secetei. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu, după briefingul tradițional de la început de săptămână. Ion Chicu a vorbit și […]