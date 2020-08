(FOTO) ÎMPREUNĂ! Igor Dodon, Maia Sandu și Zinaida Greceanîi au depus flori la monumentul

15:30

“În cadrul dialogului am făcut un schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale, felicitându-l pe omologul meu leton cu marcarea în aceste zile a 29 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre statele noastre. Am apreciat dinamica pozitivă a raporturilor moldo-letone care continuă să fie active și în condițiile pandemice. În mod aparte, am exprimat gratitudine pentru asistența financiară acordată de Letonia țării noastre în diverse sectoare, precum și în combaterea pandemiei COVID-19. În acest context am fost unanimi în opinia că prin eforturi comune vom reuși să facem față provocărilor legate de criza pandemică care a afectat toată lumea”, a relatat președintele pe pagina sa de Facebook.