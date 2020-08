Ce promite candidatul Andrei Năstase legat de înfrățirile dintre România și Republica Moldova

21:30

Casa Limbii Române „Nichita Stănescu" din Chişinău este instituţia care a protejat limba română timp de mai bine de două decenii. Fondată pe 31 august 1998, atunci când încă nu se stinsese suflul revoluţiei lingvistice, Casa Limbii Române şi specialiştii promovează valorile româneşti autentice, aspiraţia de reîntregire în spaţiul spiritual comun românesc şi european al cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa lor etnică sau religioasă, scrie TVR Moldova. Alexandru Bantoş, directorul Casei Limbii Române, spune că instituţia a apărut ca o necesitate a vremii. Deşi în '89 s-a trecut la alfabetul latin, în instituţiile statului şi în societate în general, se mai scria încă în limba rusă. „Hotărârea Consiliului Municipal a fost aprobată pe 2 aprilie, în luna mai s-au început lucrările de reparație, or aici era o casă dărâmată, și pe 31 august am reușit să organizăm o mare sărbătoare și, ulterior, să organizăm cursuri de limbă română pentru juriști, pentru polițiști, pentru Armata națională. Inițial erau 500-600 de persoane care urmau cursurile noastre", a declarat directorul instituției, pentru sursa citată. Sprijinul scriitorilor basarabeni, care au fost vârful de lance în lupta pentru recuperarea alfabetului latin, a fost unul esenţial. „Grigore Vieru era un mare prieten al Casei Limbii Române, Anatol Codru, Gheorghe Vodă, Dumitru Matcovschi, casa îi poartă numele, spunea că limba română este patria mea, deci noi dorim ca toți cei care vorbesc limba română să se simtă bine în această patrie", a spus redactorul șef adjunct al revistei „Limba română", dr. hab. Ana Bantoș. De-a lungul anilor, Casa Limbii Române a continuat să pună în lumină valorile lingvistice româneşti. „Ulterior, am diversificat activitatea noastră și de rând cu aceste cursuri de limbă română am organizat diferite acțiuni de promovare a limbii, literaturii, culturii, istoriei naționale, și acest lucru îl făceam și pentru alolingvi", a mai adăugat Alexandru Bantoș. Străduinţa oamenilor care vin să înveţe la Casa Limbii Române este nemaipomenită, spun profesorii. „În special acum în ultimul deceniu organizăm doar pentru alogeni. Ei reușesc să pătrundă tainele limbii români, toți la sfârșitul studiilor vor să facă o călătorie și organizăm, în partea cealalată de Prut, unde se vorbește ca și aici limba română și unde trăiesc români, ca și aici", a mai subliniat directorul Casei Limbii Române. Alexandru Bantoş este şi unul dintre fondatorii Revistei „Limba română". Publicaţia a apărut în aprilie 1991 şi a reprezentat o oază de lumină după o neagră perioadă. Revista poate fi considerată unul dintre primele proiecte moldo-române, la care au lucrat oameni de cultură de pe amble maluri ale Prutului. Casa Limbii Române organizează cursuri de limbă română pentru adulţi. Acestea durează un an şi sunt structurate pe trei niveluri. Anual, peste 300 de persoane păşesc pragul acestui instituţii pentru a descoperi mai multe despre farmecul limbii române, trecutul şi prezentul patrimoniului spiritual românesc.