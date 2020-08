(FOTO) Casa lui Adrian Păunescu de la Copăceni și-a deschis ușile pentru vizitatori

20:50

Casa din Republica Moldova, în care s-a născut marele poet Adrian Păunescu a fost reconstruită printr-un proiect al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru și va fi inaugurată miercuri, 26 august 2020. Ludmila Sfârloagă, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a menționat că locuința poetului a fost cumpărată de Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și timp de un an a fost reconstruită. La Copăceni, Sângerei, vizitatorii casei lui Adrian Păunescu vor găsi un muzeu, dar și o scenă laterală pentru concursul Galbenă Gutuie. ‌„Noi chiar am reconstruit această casă, pentru că ea intra în pământ. Mulți s-au întrebat unde e beciul, dar noi am construit lateral casei o scenă pentru festivalul „Galbenă Gutuie". Fusesem și vizitasem locul și văzusem cât de deplorabilă era starea casei și am ținut mult să o renovăm. Casa e pe același fundament, doar că am folosit materiale trainice, ca să reziste 100 de ani acum încolo, ca să știm și noi că am făcut ceva. Muzeul este modern, este tapetat cu fotografii de-ale poetului de la Cenaclul Flacăra, cu multe cărți", a mai declarat Ludmila Sfârloagă pentru Radio Chișinău. ‌Totodată, sursa a precizat că în primul rând, renovarea acestei case, păstrează vie flacăra românismului. „Tinerii vor avea posibilitatea să învețe despre marii poeți ca Adrian Păunescu. Acolo va avea loc festivalul Galbenă Gutuie, care este flacăra a românismului, de care noi avem nevoie în nordul Basarabiei. Consider că e într-adevăr un proiect de suflet, acolo se va înteți flacăra românismului", a mai remarcat Ludmila Sfârloagă. ‌Pentru cumpărarea casei lui Adrian Păunescu, Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a alocat 10 mii de euro, iar alte 64 de mii de euro au fost folosite pentru lucrările de construcție și reabilitare.