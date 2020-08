Cea mai veche rugăciune adresată Maicii Domnului (papirus din sec. III)

15:30

Biserica Ortodoxa marturiseste neintrerupt faptul ca fara Hristos nu putem face nimic, caci din El si prin El avem viata. Pentru aceasta, fara o autentica vietuire in Hristos, omul moare inca viu fiind. Acest lucru a fost spus de Insusi Mantuitorul Iisus Hristos, zicand: „Ramaneti in Mine si Eu in voi. Precum mladita nu poate... Articolul Vita-de-vie, chip al lui Hristos apare prima dată în Portalul "Moldova Ortodoxă".