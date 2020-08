Declaraţia membrilor API privind reflectarea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020

19:00

Anchetatorii rusi continua investigarea afacerii ‘landromat”. Ofiţerii de investigaţie sunt la etapa chestionării figurantilor şi martorilor privind implicarea in spălarea banilor a încă câtorva persoane, scrie RBK. Printre cei asupra cărora şi-a indreptat acum atenţia acnhetatorii se numără Ilan Sor, fostul primar al municipiului Orhei , soţul cântăreţei Jasmin, după cum il prezintă sursa. Dosarul ... The post Anchetatorii ruși verifică implicarea lui Ilan Șor în afacerea “laundromat” first appeared on Radio Orhei.