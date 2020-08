Sesiunea de toamnă a Parlamentului începe la 1 septembrie

21:40

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al preşedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaraţii a purtătorului de cuvânt a senatorului. Flavio Bolsonaro nu are simptome de COVID-19 şi este acasă, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând că senatorul a început să ia clorochină...