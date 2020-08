Petrocub joacă impotriva FK TSC Backa Topola de Ziua Independenței

Vocea Basarabiei va transmite meciul Petrocub – FK TSC Backa Topola atât la TV, cât și radio (frecvența 71.57)! Partida The post Petrocub joacă impotriva FK TSC Backa Topola de Ziua Independenței appeared first on Hîncești 24 Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HN24 Online