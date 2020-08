Patru cluburi se luptă pentru semnătura lui Messi

10:40

Șeful statului Igor Dodon susține că zilnic este telefonat de părinți, care îl întreabă dacă în acest an le vor fi oferite ghiozdane pentru copii, în contextul noului an școlar. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi, în cadrul unui briefing de presă în care Igor Dodon a prezentat un raport de activitate pentru […] Articolul „Domnule Dodon, da’ în acest an ne dați ghiozdane?” Președintele spune că zilnic este telefonat de părinți, care însă nu vor primi ghiozdane apare prima dată în Cotidianul.