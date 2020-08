Un deputat PAS solicită să fie revizuit programul de activitate a grădinițelor. A expediat un demers în adresa premierului și a ministrului Educației

17:30

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani activează în regim special, începând cu 21 august, după ce a fost confirmat un caz de infectare cu COVID-19 în cadrul instituției. Despre acest lucru a anunțat Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova. Potrivit dispoziţiei preşedintelui judecătoriei, Radu Ţurcan, instituţia de drept va activa în regim special în ceea ce ţine de […]