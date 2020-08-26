MINISTRUL DE EXTERNE AL TURCIEI VA EFECTUA O VIZITĂ ÎN MOLDOVA DE ZIUA INDEPENDENŢEI

Infotag, 26 august 2020 13:00

MINISTRUL DE EXTERNE AL TURCIEI VA EFECTUA O VIZITĂ ÎN MOLDOVA DE ZIUA INDEPENDENŢEI

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