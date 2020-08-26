PETER MICHALKO: GĂGĂUZIA POATE CONTA ŞI ÎN VIITOR PE AJUTORUL UNIUNII EUROPENE
Infotag, 26 august 2020 13:00
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