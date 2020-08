Indemnizații pentru urmașii medicilor decedați în lupta cu COVID

08:40

Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri privind acordarea unui sprijin financiar de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE, pentru 15 state membre, dintre care 4 miliarde euro pentru România, arată un comunicat de presă al Executivului UE. Prin SURE, statele europene primesc împrumuturi susținute de un sistem de garanţii...