Programul inițiat de președintele Igor Dodon, care le oferă copiilor câte un ghiozdan cu rechizite școlare, va continua

Peste 33 de mii de copii din toată țara au primit, pe parcursul ultimelor ani, ghiozdane cu rechizite școlare. Acțiunea a făcut parte din Programul național de asistență în procesul de școlarizare, inițiată de președintele țării, Igor Dodon. Potrivit șefului statului, campania va continua și în acest an, dar cu o întârziere. • „Mă întreabă părinții, dacă în acest an vor fi ghiozdane pentru copii, cu plăcere aș oferi, dar o să spună că o facem în campanie electorală, trece campania și vă promit c...

