(VIDEO) Un bărbat a fost salvat dintr-un lac din raionul Râșcani, după ce s-a aflat în apă timp de 6 ore

Principalul concurent al președintelui Alexandr Lukașenko a susținut pe 25 august un discurs în fața parlamentarilor europeni. Svetlana Tihanovskaya a declarat că în Belarus se desfășoară „o revoluție pașnică", „Nu mai suntem opoziție, suntem majoritate. Se desfășoară o revoluție pașnică (…). Este o revoluție democratică. Este tendința oamenilor de a-și alege liber și onest liderul