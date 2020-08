Ultima oră! Starea de urgenţă în sănătate va fi extinsă până pe 15 septembrie

08:40

Pachetul Uniunii Europene de redresare economică în urma pandemiei de coronavirus este o măsură limitată în opinia cancelarului german Angela Merkel, a declarat luni la Berlin purtătorul ei de cuvânt, Steffen Seibert, transmite agenţia DPA, citată de Agerpres. Răspunsul comun convenit de UE este o măsură excepţională pentru situaţia excepţională... The post Angela Merkel critică planul european de redresare economică: Este limitat ca durată şi sferă de acţiune appeared first on Portal de știri.