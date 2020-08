INSP a înlăturat de la volan 15 șoferi în stare de ebrietate

18:10

Filtre rutiere, desfășurate de Inspectoratul Naționale de Securitate Publică în sudul țării. Noapte trecută, angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică The post Filtre INSP în sudul țării. Peste 320 de autoturisme verificate aplicației mobile E-DATA first appeared on Știri din regiunea Ungheni.