Gratiile nu sunt un impediment în obținerea unei profesii

Pedeapsa penală nu i-a privat de dreptul la educație. Vorbim despre deținuții și deținutele din penitenciare care, în ciuda faptului că se află după gratii, își continuă studiile gimnaziale sau au decis să învețe o meserie. Experții în drepturile omului încurajează autoritățile să le ofere deținuților posibilitatea de a urma inclusiv studiile universitare (de licență ... The post Gratiile nu sunt un impediment în obținerea unei profesii first appeared on Radio Orhei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Orhei