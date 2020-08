NM Espresso: despre noul protocol de tratament împotriva COVID în Moldova, creditele în perioada epidemiei și creșterea salariilor

10:40

Președintele Igor Dodon a avut pe 25 august o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. Potrivit șefului statului, printre subiectele discutate se numără și primirea vaccinului rusesc împotriva coronavirusului. „Am discutat un șir de chestiuni cu privire la dezvoltarea parteneriatului strategic dintre cele două state, fiind unanimi în opinia privind necesitatea […]