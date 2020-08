Accesibilitatea – o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități din raionul Călărași

11:30

Acum, tinerii și nu doar, din satul Sipoteni vor putea duce un mod de viață mai sănătos. Și asta pentru că recent s-au finalizat lucrările de reabilitare a terenului de minifotbal, iar aceștia, la rândul lor, se vor putea bucura din plin de el.Inițiativa îi aparține lui Dumitru Copetinschi, antrenor al echipei de fotbal ”Codru” din Sipoteni, dar și profesor de educația fizică la Liceul ”Mihai Eminescu” din Sipoteni. ”Pe terenul respectiv îmi desfășuram antrenamentele cu cele două grupe de copii”, povestește dânsul.Potrivit lui, terenul respectiv ajunsese într-o stare deplorabilă și prezenta un real pericol pentru copii. ”Deci, era, oarecum, obligațiunea mea să încerc să fac ceva”, mai povestește antrenorul.Și iată că, într-o zi navigând pe rețelele sociale, a găsit un anunț postat de Centrul Media pentru Tineri în care îndemna tinerii să acționeze pentru a soluționa o problemă din comunitatea lor. ”Fără a sta mult pe gânduri, am descris care e situația la noi în localitate cu sportul și terenul și am trimis conceptul, fără a mă gândi la urmări. Iată, că într-un final, idea mea a fost acceptată și am participat la niște cursuri de instruire. Ulterior am depus proiectul, deși nu aveam experiență în scrierea proiectelor. Mare mi-a fost mirarea când mi s-a spus că proiectul meu a fost aceptat și a acumulat chiar și cel mai mare punctaj”, povestește Dumitru Copetinschi.Terenul de minifobal a fost reabilitat în cadrul Progamului „Youth Empowerment”, lansat de către Centrul Media pentru Tineri și finanțat de IM Swedish Development Partner. Acesta are o suprafață de aproape 600 metri pătrați și se află pe teritoriul Liceului ”Mihai Eminescu”. Costul total al proiectul a fost de 100 mii lei, dintre care Centrul Media pentru Tineri a venit cu 24 mii 300 lei, contribuția localnicilor a fost de 11 mii, restul, aproape 65 mii lei a fost contribuția autorităților publice locale.Potrivit lui, din acești bani s-a montat și vopsit gardul de protecție, a fost montat sistemul de iluminare, s-au făcut lucrări de mentenanță asupra gazonului, au fost reparate porțile și s-au cumpărat și instalat camere de supraveghere. ”De mulți ani se căutau resurse financiare și iată că, într-un final i-a venit timpul și terenului”, a subliniat Dumitru Copetinschi.Iar copiii acum sunt cei mai fericiți, pentru că au toate condițiile necesare de a se antrena, iar începând cu 1 septembrie, pe acest teren se vor desfășura și orele de educație fizică. Plus la aceasta, în Liceul ”Mihai Eminescu” au fost introduse și orele obligatorii de fotbal, în cadrul proiectului ”Educația fizică prin fotbal” care a fost înaintat de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).”Sunt foarte mulțumit pentru această realizare, mai ales pentru copii, pentru că ei erau nerăbdători să vadă rezultatele. Acum ei vin la antrenamente cu o altă dispoziție deoarece condițiile sunt cu mult mai bine, comparativ cu ce a fost”, a mai adăugat antrenorul.Totodată, rezultatul obținut l-a motivat pe Dumitru Copetinschi să construiască în gând un alt proiect: un teren cu înveliș artificial, alături de terenul de minifotbal.De subliniat că terenul de minifotbal a fost construit pentru a fi exploatat la maximum și va liber pentru toți. ”Doar că este foarte important și să păstrăm”, a conchis tânărul antrenor.