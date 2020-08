Uniunea Europeană pregăteşte sancţionarea a 15-20 de membri ai regimului din Belarus

13:40

Interdicția de intrare a cetățenilor străini, inclusiv a moldovenilor, pe teritoriul Statului Israel se extinde până pe 1 octombrie. Ieșirea este permisă prin Aeroportul Ben-Gurion, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene menționează că cetățenii Republicii Moldova care intenționează să intre pe teritoriul Israelului trebuie să primească permisiune specială,...