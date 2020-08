Primește investiții în valoare de $8000 și dezvoltă-ți afacerea cu ajutorul programului XY Accelerator powered by Tekwill

16:00

PE SCURT Deja de mai bine de o săptămână, străzile mai multor orașe din Belarus sunt împânzite de zeci sau chiar sute de mii de protestatari. Oamenii cer alegeri prezidențiale repetate, declarând că rezultatele scrutinului din 9 august au fost falsificate. Cu toate acestea, Alexandr Lukașenko susține că nu va ceda presiunilor și nu va […]