Noile prevederi de depistare și tratament a cazurilor COVID-19 aprobate în Protocolul provizoriu

09:50

Conform Hotărârii de Guvern nr.656 din 17 decembrie 2019, ziua de 28 august se consideră zi de odihnă, iar ziua de 22 august– zi lucrătoare. Astfel, angajaţii din sistemul public vor beneficia de cinci zile libere în perioada 27-31 august 2020. Decizia vine în contextul utilizării optime de către salariaţi a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare și conform prevederilor... The post Zile libere pentru bugetari în perioada 27-31 august 2020 appeared first on Stop COVID-19.