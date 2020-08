Scădere a numărului de cazuri noi și de decese asociate COVID-19 la nivel mondial (OMS)

14:55

Recolta de struguri în acest an va fi cea mai mică din ultimul deceniu. Potrivit datelor prezentate de către Oficiul Național al Viei și Vinului(ONVV), în acest an vom avea o recoltă estimativă de struguri de 200 de mii de tone sau în mediu cu 30 la sută mai puțin comparativ cu anul trecut. Recolta modestă din acest an este determinată de seceta severă îndelungată și înghețurile târzii de primăvară.