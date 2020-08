530 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

15:50

Salariații din instituțiile educaționale vor realiza examinările medicale periodice cu scop profilactiv până la data de 1 octombrie 2020, termenul fiind prelungit, în scopul eficientizării activităților de examinare medicală profilactică, în condițiile pandemiei de COVID-19. Menționăm că, examinările medicale periodice cu scop profilactiv ale salariaților din instituțiilor educaționale se efectuează în conformitate cu prevederile ordinului nr. 255...