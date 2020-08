Deloitte: Consumatorii, mai dispusi sa impartaseasca date despre sanatate decat inainte de pandemie

13:15

Infractorii cyber si-au concentrat atacurile, in ultima vreme, catre sectorul IT, lasand, momentan, in urma industria travel si cea de ospitalitate, sustine Info Security Magazine. Astfel, un studiu realizat de Specops Software, arata ca 4 din 5 business-uri din industria IT au inregistrat o crestere a amenintarilor cyber, in conditiile in care, pe fondul pandemiei, munca de acasa a devenit noua normalitate. Sursa citata noteaza ca procentajul companiilor din sectorul IT vizate de infractori a fost mai mare decat in orice alt domeniu.