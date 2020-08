Acum tu alegi ce PIN cod setezi pentru cardul tau!

Moldova Agroindbank (MAIB) continuă să dezvolte servicii menite să facă viața clienților mai simplă și mai confortabilă. Până acum, cardurile MAIB se eliberau doar împreună cu plicuri de hîrtie sigilate care conțineau codul PIN. Însă clienții adeasea pierdau plicul, uitau parola și erau nevoiți să reemită cardurile. Ca să înlăture această problemă MAIB a elaborat o … The post Acum tu alegi ce PIN cod setezi pentru cardul tau! first appeared on EDUFIN.MD.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Edufin.md