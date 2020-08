Record de decese într-o singură zi, din cauza COVID-19, în România. Care este situația în Ucraina?

14:00

Germania are nevoie de mai multe informații despre cazul politicianului rus Alexei Navalnîi, înainte de concluziona dacă acesta a fost sau nu otrăvit. Declarația a fost făcută de ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, în cadrul unei conferințe de presă din 24 august. În același timp, purtătorul de cuvânt al executivului german a declarat