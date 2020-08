Precipitațiile care au căzut sunt nesemnificative. Vezi cum decurge campania de semănat

12:00

Protestul fermierilor, după mai bine de o săptămână, pare să ajungă în impasul negocierilor, odată ce soluțiile oferite de Guvern nu-i mulțumesc pe protestatari. Am discutat cu doi experți economici – Veaceslav Ioniță, expert IDIS "Viitorul" și Gheorghe Costandachi, doctor în economie, Președintele Centrului Social-Politic European – pentru a afla viziunile lor pe partea de […]