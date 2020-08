Al vostru Vlad Filat. De ce fostul premier condamnat a revenit în politică

10:50

Întreprinderea municipală „Apă Canal Chișinău” a dat dovadă de neglijență în procesul de management al apelor uzate. Aceasta este concluzia grupului de lucru creat de Primăria municipiului Chișinău pentru depistarea cauzei apariției mirosului neplăcut din oraș. În cadrul ședinței din 24 august, primarul capitalei a solicitat ca persoanele responsabile pentru crearea acestei situații să fie […] The post Misterul mirosului neplăcut din Chișinău a fost elucidat. De vină s-ar face întreprinderea Apă Canal appeared first on NewsMaker.