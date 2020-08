Comunicat: Campania de prevenire a inecurilor este în plină desfășurare în raionul Orhei. Salvatorii vin cu recomandări cum să evităm incidentele tragice pe apă.

Campania de prevenire a inecurilor este în plină desfășurare în raionul Orhei. Salvatorii vin cu recomandări cum să evităm incidentele tragice pe apă. În acest sens salvatorii atenționează oamenii despre riscurile scăldatului în locuri neautorizate, dar și despre monitorizarea strictă a minorilor în preajma bazinelor acvatice. Pentru sensibilizarea cetățenilor, angajații DSE mun. Orhei au desfășurat ...

