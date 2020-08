Fost deputat: Avem cea mai proastă clasă politică pe dreapta din 90 încoace

10:45

În contextul mirosului neplăcut din capitală, primarul Ion Ceban spune că nu își găsește explicație la modul în care unii agenți economici activează în continuare fără a le fi aplicate amenzi. Ceban a ajuns la ideea că este posibil că cineva primește bani pentru a închide ochii.„Straniu, se întâmplă unele lucruri, doar că mai mult decât straniu este faptul că de mult au fost tolerate niște încălcări după părerea mea care pas cu pas a dus la faptul că noi conștient permitem anumite acțiuni care duce la faptul ca să miroase urât în capitală. Asta deoarece în loc să depunem tot efortul ca agenții economici care revarsă apele uzate de la întreprinderi în urma producerilor în canalizarea publică, noi îi taxăm dublu pentru acest fapt, dar în oraș poate să pută. Oamenii vor răbda. Așa se întâmpla până acum. Adică, toți agenții economici nu sunt motivați pentru a-și crea individual stații de pre-epurare, dar continuă să reverse toate apele uzate cu o concentrație mare în canalizarea publică. Iată, anume aceste ape, grăsimi adunate și revărsate în canalizarea publică, sunt sursa, care, ajungând în bazinele de aerare de la Stația de epurare, emană acest miros neplăcut.Deoarece norma concentrațiilor este de zeci de ori mai mare. Iată pentru aceste încălcări, agenții economici achită de două ori mai mult, pe când cei de la mediu răspund franc, celor de la Apă Canal că pentru asemenea situație, au tot dreptul să intervină și să debranșeze agentul economic care încalcă, dar noi nu întrerupem, dar luăm bani. Iată când unul, doi dintre agenții economici vor fi debranșați, atunci se va înțelege”, a declarat Ion Ceban,Edilul spune că atunci când a început a crește norma de concentrare a apelor uzate la Stația de Epurare, nu s-a bătut alarma.„Eram asigurați că nu miroase și cică noi ceva nu am înțelege. Când de fapt măsurile prevăzute în această situație nu au fost luate imediat, ci s-a așteptat să „împuțim” orașul, mă scuzați de expresie, după care să adăugăm soluția care ar diminua mirosul și ar remedia situația cât de puțin. Eu am primit datele raportului grupului de lucru și în raport se spune clar că în această situație persistă factorul uman și eu cred că cei vinovați direct, trebuie să fie demiși. Nu trebuie să sufere un oraș întreg că cineva ori prost își face treaba, ori face economii. Noi în scurt timp vom da în exploatare noua stație la care am depus foarte mare efort pentru a finaliza acest proiect și scos din naftalină, iată eu întreb specialiștii de la Apă Canal, noua stație va face față acestor concentrații de ape de la întreprinderi, și dacă nu, și din câte spun specialiștii nu va rezista, atunci cine își asumă aceste lucruri?”, a punctat edilul.Raportul comisiei în acest sens a fost publicat pe site-ul Primăriei Chișinău. Reieșinddin cele expuse, Grupul de lucru conchide că, S.A. „Apă - Canal Chișinău”, are pârghii legale de a interveni în situații critice prin suspendarea furnizării/prestării serviciilor către consumatorii care nu respectă reglementările în vigoare. În pofida acestui fapt, S.A. „Apă - Canal Chișinău” nu utilizează instrumentele legale citate asupra, limitându-se doar la facturarea agentului economic în legătură cu încălcările identificate. Prin urmare, se constată prezența unui management ineficient în cadrul S.A. „Apă-Canal Chișinău” în procesul de contracarare a scurgerilor în sistemul public de canalizare a apei reziduale ce depășesc considerabil valorile de concentrații maxime admisibile (CMA) de substanțe nocive, se arată în raport.