OTRAVĂ PENTRU NAVALNÎI. Cu ce este ea asemănătoare cu „Novichokul” sau gazul sarin

07:50

Venus face opozitie lui Jupiter in Capricorn si Mercur face trigon cu Uranus in Taur. La ce sa ne asteptam? La provocari, la iubire pasionala, la aventura. Intre timp, Luna paraseste Scorpionul si intra in Sagetator. Nu trebuie sa iti faci griji. E o situatie win-win. Se anunta ceva bun pentru toata lumea!