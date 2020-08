Știri NTV Moldova 24 august 2020

18:50

Președintele țării, Igor Dodon, a salutat participanții la cursa auto “Regimentul Nemuritor” Chișinău-Șerpeni, organizată cu prilejul celei de-a 76 aniversare de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. • "I-am felicitat cu acest prilej și am menționat că asemenea evenimente contribuie la păstrarea memoriei celor care și-au dat viața pentru pace și liniște în țara noastră" , a declarat președintele. La cursa auto participă circa 200 mașini, inclusiv retro, iar unele c...