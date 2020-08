Opinie: Republica Moldova are cea mai proastă clasă politică pe dreapta de la independență încoace

16:10

Suntem nevoiți să constatăm că electoratul din R. Moldova mai are mult până va fi pregătit să aleagă politicieni care se țin de cuvânt și demonstrează anumite rezultate reale în activitatea lor. La noi sunt foarte puțini alegători care se interesează și de altceva decât de lozinci, cum ar fi lucrurile realizate, programele candidaților și, mai ales, care se gândesc să ceară de la politicieni realizarea promisiunilor electorale. În aceleași timp, spune politologul Ian Lisnevschi, anumite pârghii de influență are nu doar guvernarea, ci și opoziția, iar în țările dezvoltate alegătorul este gata să ceară de la politicieni realizarea programelor electorale."În Parlamentul Republicii Moldova opoziția are destule pârghii puternice pentru a pune presiune pe Guvern. Dar nu vedem să folosească aceste pârghii. În afară de proteste și declarații pe Facebook, nu vedem din partea opoziției acțiuni concrete", a spus Lisnevschi.