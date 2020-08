Germanii deschid întreprinderi în Republica Moldova

20:00

Primele trei lucruri pe Maia Sandu le-ar face în cazul în care ar deveni președinte al Republicii Moldova ar fi: reducerea cheltuielilor pentru întreținerea Președinției, vizite oficiale la București şi Kiev și dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Declarații în acest sens au fost făcute de candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. „Am promis public că unul din primele lucruri pe care le voi face ajunsă în funcţia de Preşedinte, va fi să reduc cheltuielile exorbitante pentru întreținerea Preşedinţiei. Este inadmisibil ca o țară unde tot mai mulți oameni se confruntă cu sărăcie să plătească sume fabuloase pentru luxul unui demnitar de stat. Apoi voi întreprinde vizite oficiale la Bucureşti şi Kiev, ca să refac ceea ce a stricat Igor Dodon – relaţiile cu vecinii. Şi, foarte important, voi cere dizolvarea Parlamentului. Acest Parlament este nefuncţional, fiind produsul înţelegerii dintre Plahotniuc şi Dodon. Dacă ne dorim o ţară liberă şi prosperă, trebuie să curăţăm clasa politică”, a menționat Maia Sandu. Fiind întrebată despre cât de mult își dorește clasa politică de la Chișinău o Românie mai activă la Chișinău, liderul PAS a ținut să precizeze că România a fost mereu alături de R. Moldova, şi la bine, şi la greu, „şi rămâne cel mai sincer avocat al aspiraţiilor noastre europene”. „Apreciem mult ajutorul pe care guvernul Orban l-a acordat Republicii Moldova în combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi susţinerea europarlamentarilor români în alocarea unor ajutoare pentru ţara noastră. Recent, a fost finalizată construcția gazoductului Iași-Chișinău, un proiect foarte important pentru noi. Din păcate, comportamentul iresponsabil și arogant al autorităților de la Chișinău este un impediment serios pentru realizarea altor proiecte importante, dar, până reușim să schimbăm președintele și guvernul, se poate continua colaborarea la nivel de comunități. Odată cu schimbarea situației politice la Chișinău, vom putea reveni la o agendă mult mai ambițioasă de cooperare”, a dat asigurări Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru Balkan Insight citat de g4media.ro. Totodată, liderul PAS a vorbit și despre implicarea tot mai activă a Moscovei în viața politică de la Chișinău, dar și despre întrevederea pe care a avut-o recent cu ambasadorul Rusiei în Republica Moldova. „Nu am mai avut o întâlnire cu ambasadorul Rusiei de pe timpul când eram la guvernare. De curând, acesta a venit cu o solicitare pentru întâlnire și am acceptat-o, așa cum fac în raport cu ambasadorii altor state. Este clar pentru toată lumea că Rusia are un mare interes în regiune, iar noi fiind principalii oponenți ai socialiștilor și ai lui Dodon, e firesc ca ambasadorul să vrea să discute cu noi. Am vorbit despre situația politică din țară și despre alegeri. Am spus ceea ce spun de mai multă vreme – că Igor Dodon este o persoană coruptă, legată de sistemul mafiot și că el a compromis efortul început în vara anului trecut de curățare a justiției. Am vorbit despre pericolul fraudării alegerilor, iar ambasadorul a vrut să știe dacă vom scoate oameni în stradă în cazul în care Dodon va câștiga alegerile. I-am comunicat că vom scoate oamenii în stradă dacă Dodon va continua acțiunile de fraudare”, a explicat Maia Sandu. În context, sursa a ținut să precizeze că după această întâlnire au apărut tot felul de speculații și acuzații din partea unora că ar face jocul Moscovei. „Pe cealaltă parte, după vizita pe care am întreprins-o la București acum câteva săptămâni, am fost acuzată că sunt controlată de România. Nu fac jocuri și sunt ghidată doar de interesul cetățenilor. Am demonstrat, și atunci când am fost la putere, și în opoziție, că promovez valorile europene ale democraţiei şi libertăţilor omului şi că militez pentru integrarea Republicii Moldova în UE. Pentru aceasta am venit în politică şi pentru aceasta avem sprijinul cetăţenilor”, a conchis Maia Sandu. Articolul Promisiunile Maiei Sandu în cazul unei victorii la prezidențiale: Primele vizite oficiale – la București și la Kiev și dizolvarea Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în InfoPrut.