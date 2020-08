„Echipa PDM Orhei rămâne consolidată”. Reacția Partidului Democrat după ce mai mulți membri ai OT Orhei au anunțat că părăsesc formațiunea

09:20

Comisia de la Veneția (CV) a publicat la 19 august un aviz cu privire la proiectul de amendamente la legislația electorală a Moldovei, pe care l-a examinat „în regim de urgență”. Experții CV au apreciat pozitiv mai multe prevederi ale proiectului. Totuși, unele amendamente, inclusiv cele referitoare la mass-media și anularea înregistrării candidatului, le-au stârnit […] The post Până la venirea alegerilor. Ce (nu) i-a convenit Comisiei de la Veneția în reforma electorală a socialiștilor appeared first on NewsMaker.