Bătrîncea s-a adresat la Procuratura Generală. Solicită detalii despre achiziționarea celor 1200 de camere de supraveghere pentru centrele de BAC

09:00

Un bărbat de 24 de ani care locuia în capitală a murit după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul 9 al unui bloc din sectorul Râșcani. Informația a fost confirmată pentru NM de către ofițerul de presă al poliției capitalei Natalia Stati, în dimineața de 24 august. Apelul la 112 a parvenit […] The post Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut în gol de la etajul 9 al unui apartament din capitală appeared first on NewsMaker.