Dodon nu respectă autoizolarea și pozează prin mulțime, în timp ce Chicu aruncă vina pe cetățeni

11:50

Resursele pe care planeta le poate genera într-un an ne-au ajuns în 2020 cu aproape o lună mai mult decât în 2019, conform datelor Global Footprint Network (GFN). Cu toate acestea, continuăm să consumăm din resursele naturale care se cuvin generațiilor viitoare și să risipim. Dacă anul trecut GFN anunța că am consumat, în medie […] Сообщение Omenirea termină, sâmbătă, resursele naturale generate de Terra pentru întregul an 2020 появились сначала на BTV.