Autoritățile din capitala Coreii de sud au impus luni obligativitatea purtării de măști în interior și în aer liber

Șeful spitalului din Omsk, unde politicianul de opoziție Alexei Navalnîi a fost tratat inițial după ce i s-a făcut rău in zborul de la Tomsk la Moscova, a declarat că nimeni nu a făcut presiuni asupra echipei sale iar el „nu s-a consultat” cu nimeni din afară când a încercat să pună un diagnostic.”Tot ce am făcut a fost sa-l tratăm. Să facem analize necesare ca să-l aducem într-o starea stabilă ca să poată fi transferat în Germania, la insistențele familei” a declarart medicul Alexandr Murakovski luni, la o conferință de presă.Navalnîi este în comă, transferat între timp la spitalul Charite din Berlin, de unde se așteaptă primele informații în cursul zilei de luni. Medicii de la Omsk au pus ca diagnostic o tulburare gravă a metabolismului dar apropiații lui Navalnîi cred că este vorba de o tentativă de otrăvire. „Cred că am pus diagnosticul corect în baza căruia i-am salvat viața și l-am adus în starea stabilă ca să poată fi transportat” a mai spus Murakovski.La Berlin, Navalnîi se află sub paza specială a poliției germane, bucurându-se de calitatea de invitat special al cancelarei Angela Merkel, a relatat televiziunea publică.